Allarme a Pittulongu: nuovo tentativo di furto, residenti preoccupati

Olbia, 23 agosto 2019- È datato 22 agosto l’ennesimo tentativo di intrusione in una casa di Pittulongu, il quartiere residenziale di Olbia che si affaccia sul mare.

Dopo i furti segnalati nei giorni scorsi a Murta Maria, sono almeno tre gli episodi che sarebbero avvenuti nella frazione, e il colpo messo a segno l’altra notte a Porto Istana, ormai i residenti sono tutti allertati. Qualcuno li definisce “ladri migratori” , che vengono a fare le vacanze in Sardegna per mettere a segno qualche buon raid silensioso con bottino. Sicuramente sanno come muoversi, ma a volte per fortuna lo fanno maldestramente.

L’ultimo tentativo di intrusione a Pittulongu, località Pellicano, è avvenuto ieri nel tardo pomeriggio in una villetta con giardino. L’increscioso fatto è stato sventato grazie alla padrona di casa che è accortasi della presenza di una coppia che aveva appena scavalcato il muro di recinzione, è riuscita a farli scappare. La fuga è avvenuta in macchina. Il tam tam di allarme su FB è stato immediato. L’auto è stata descritta di colore scuro. Qualcuno nei vari gruppi di discussione ha descritto non solo il colore, presumibilmente blu, ma avrebbe anche individuato la marca, una fiat passat, e descritto la coppia che parrebbe straniera.