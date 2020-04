A Pasqua e Pasquetta multe per 40 mila euro

Nuoro, 15 aprile 2020- In Provincia di Nuoro durante i controlli stradali per le vacanze di Pasqua e Pasquetta sono fioccate multe per un totale di quarantamila euro. A riportare la notizia L’Unione Sarda.

Le operazioni di controllo per il rispetto delle disposizioni anti covid-19 messe in atto dai Carabinieri della Provincia di Nuoro hanno evidenziato diversi tentativi di raggirare le disposizioni emanate dal Governo e dalla Regione Sardegna. Diversi furbetti con autocertificazioni poco attendibili, qualcuno si è allontanato dal proprio comune. Per alcuni è scattato il ritiro patente con confisca del veicolo a causa del fatto che sono stati trovati ubriachi alla guida.