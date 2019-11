A Isili il C.S. Olbia judo conquista 2 titoli regionali

Olbia, 15 novembre 2019 – Lo scorso 10 novembre si sono tenuti a Isili i Campionati Regionali Assoluti di Judo ad Isili.

Il Centro Sportivo Olbia si è presentato all’importante appuntamento agonistico schierando 5 atleti tra cadetti,ed esordienti.

A fine giornata il team olbiese a fatto rientro a casa con i tasca il titolo Regionale per le classi cedetti 55 kg e 60 kg rispettivamente con Nicolò Cadoni e Davide di Gennaro. Il primo ha disputato la finale con il suo compagno di squadra Riccardo Dettori che ha conquistato così la medaglia d’argento in una combattuta finale durata ben 4 minuti. Grande prestazione anche per Davide di Gennaro salito sul podio più alto vincendo 4 incontri per ippon, in una categoria a lui nuova. Soddisfazione anche per il giovanissimo Gabriele Pitzoi nella classe esordienti A 36 kg che porta a casa la sua prima medaglia d’argento in un campionato sardo.

Contestualmente si è tenuto anche il Trofeo Città di Isili per le classi Esordienti B (che vedranno giocarsi il titolo Regionale e la qualificazione ai campionati Italiani il prossimo 16 Novembre a Ghilarza) dove l’emblema del C.S.O. Filippo Deiana ha fatto sua un’importante medaglia d’argento nei 42 Kg.

Grande soddisfazione nel team della squadra che vede il maestro Efisio Mele e tutto lo staff del Centro Sportivo Olbia ripagarsi dei grande lavoro svolto e dei sacrifici che si sono stati necessari per arrivare a questi importanti riconoscimenti.

Ma questo è solo una prima tappa del lungo percorso agonistico che attende i nostri giovani atleti impegnati in nuovi appuntamenti. Filippo Deiana, Federico Deiana, Raimondo Degortes e Gianmario Deiana saranno chiamati alla finale della Coppa Italia in programma in Basilicata il 23 e 24 novembre prossimi. Siamo certi che arriveranno altre grandi soddisfazioni per andare sempre più avanti.