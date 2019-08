VIDEO*Olbia, Rosa Mazzone torna alla carica: “Non sapete come offenderci”

Olbia, 25 agosto 2019- L’olbiese Rosa Mazzone torna alla carica con un nuovo video. In queste semplici immagini appare con un completino sportivo bianco che mostra la sua atletica e longilinea figura. Anche questa volta la nostra concittadina, risponde, come sa fare solo lei, a tutti i turisti che vengono in Sardegna e che sistematicamente si lamentano di tutto, ma proprio di tutto, insomma, non sono mai contenti.