Tragico ritrovamento in campagna: cadavere scoperto vicino a un canale

Serramanna. Questa mattina, nelle campagne del comune di Serramanna, nel sud della Sardegna, è stato rinvenuto un cadavere vicino a un canale recentemente prosciugato. A fare la macabra scoperta è stata una persona che transitava nella zona, la quale ha immediatamente allertato le autorità.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri, che hanno transennato l’area per consentire ai tecnici di effettuare i rilievi e determinare le cause del decesso. Dalle prime informazioni, sembra che il corpo, ormai in avanzato stato di decomposizione, fosse all’aperto da diversi giorni.

Gli investigatori stanno lavorando per identificare la vittima e raccogliere indizi utili a chiarire le circostanze dell’accaduto. Al momento, nessuna ipotesi viene esclusa, e si attendono gli esiti dell’autopsia per stabilire con certezza le cause della morte.

La zona in cui è avvenuto il ritrovamento è stata completamente isolata e messa in sicurezza per permettere il proseguimento delle indagini senza interferenze. Lo riferisce Ansa.