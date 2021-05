Sardegna, meno dosi somministrate: in 24 ore solamente poco più di 6.700

Olbia. Sono diminuite le somministrazioni di dosi giornaliere nell'Isola. In un giorno sono state inoculate 6.715 dosi. Come riporta il giornaliero rapporto del Governo, in Sardegna in totale sono state somministrate 612.722 dosi dall'inizio della campagna vaccinale l'81,7% delle 749.940 dosi al momento disponibili nell'Isola. Quando la media nazionale è del 90,6%, la Sardegna è al penultimo posto, dietro l'Isola c'è la Regione Sicilia con 81,6%. Lontani - nelle ultime 24 ore - dai margini fissati dal commissario Figliuolo, ma lontani anche dalle dosi somministrate nei giorni scorsi.