Sardegna, in arrivo freddo: neve e ghiaccio in Gallura

Cronaca

Autobus a fuoco: momenti di paura

Cagliari. Intervento dei Vigili del Fuoco nel pomeriggio di ieri, in viale Buon Cammino a Cagliari, per l'incendio di un'autobus di linea in transito, con a bordo passeggeri. Fortunatamente il conducente si è accorto in tempo che dal vano moto...