Sardegna in allerta tra temporali improvvisi, alte temperature e rischio incendi

Cagliari. La Sardegna ancora una volta protagonista di una situazione meteo doppiamente pericolosa che rimanda all'allerta meteo per temporali per oggi e un'allerta incendi che coinvolgerà quasi l'intera isola nella giornata di domani. Questo quanto si legge nel bollettino meteo regionale della Protezione civile pubblicato nel pomeriggio di oggi 16 agosto.

"Il Centro Funzionale Decentrato di Protezione Civile, in data odierna, ha emesso a partire dalle ore 14:00 del 16.08.2026 e sino alle 18:00 del 16.08.2026 un AVVISO di allerta, codice giallo (criticità ORDINARIA) per Rischio idrogeologico per temporali sulle aree di allerta Iglesiente, Campidano, Montevecchio Pischinappiu, Flumendosa Flumineddu, Tirso, Gallura, e Logudoro. Questi i dati condivisi dal centro: Precipitazioni: isolati rovesci o temporali pomeridiani con cumulati localmente moderati, specie sui rilievi orientali, con possibilità di temporali forti isolati. Temperature massime localmente molto elevate. Venti: raffiche fino a burrasca forte associate ai temporali forti".

L'avviso di criticità e tutti i documenti emessi dal Centro Funzionale sono consultabili al seguente indirizzo web:



hhttp://www.sardegnaambiente.it/index.php?xsl=2273&s=20&v=9&nodesc=1&c=7092

Avvertenze: in presenza di fenomeni temporaleschi è consigliabile restare nelle proprie abitazioni, se ti trovi in un locale seminterrato o al piano terra, salire ai piani superiori, limitare i trasferimenti in auto ai soli casi di urgenza, mantenersi informati sull'evoluzione dei fenomeni, sulle misure da adottare, sulle procedure da seguire indicate dalle strutture territoriali di protezione civile; altresì, è fatto divieto di attraversare torrenti in piena sia a piedi che con qualsiasi mezzo, di sostare in prossimità di ponti e argini di torrenti e/o fiumi e di attraversare sottopassi.



Le norme di comportamento da adottare prima, durante e dopo fenomeni meteo-idrogeologici e idraulici sono consultabili al seguente indirizzo web:

http://www.sardegnaambiente.it/documenti/20_467_20190227151334.pdf

http://www.sardegnaambiente.it/documenti/20_539_20190819112835.pdf

http://www.sardegnaambiente.it/documenti/20_467_20190227151402.pdf