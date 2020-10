Sardegna, Halloween al tempo del Covid: ecco come divertirsi

Olbia, 31 ottobre 2020 – Tornerà stanotte il tanto atteso, da grandi e piccini, rito di Halloween. La festa, che affonda le sue radici nelle pieghe del tempo e che vanta anche origini cristiane, quest’anno viene completamente stravolta dall’emergenza Covid.

Da quanto suggerito dal recente decreto ministeriale, siamo ben lontani dal partecipare a feste, e di certo i bambini non si scateneranno a suonare i campanelli del vicinato con la tradizionale richiesta di dolcetti e offerte.

Dovremo attenerci quindi alle regole anti assembramenti, distanziamento sociale, rigoroso uso delle mascherine chirurgiche e un accurato lavaggio delle mani. Purtroppo anche i tradizionali riti Halloween possono nascondere l’insidia della diffusione di virus.

Malgrado tutto lo spirito goliardico della festa non ne deve risentire, e ci si può organizzare per vivere con leggerezza anche questa ricorrenza. Come? Di certo escogitando modalità alternative che mettano il buon umore in casa.

Organizzare insieme ai nostri familiari tra le mura domestiche un party a tema, sarà di certo a basso rischio contagio, a vantaggio di qualche ora di allegria e spensieratezza. Altro appuntamento con la tradizionale festa celtica è la decorazione delle zucche che dovranno fare bella mostra sugli usci delle nostre case. Ci si potrà cimentare insieme ai nostri amici ad intagliarle o a decorarle, indossando le mascherine e mantenendoci comunque a debita distanza.

Il mondo del web ci viene in soccorso anche in questa occasione e sulle maggiori piattaforme di e-commerce ci si può sbizzarrire con l’acquisto di gadget e accessori per ornare la nostra casa a tema Halloween. Pipistrelli fantasmini, ragnatele e oggettistica macabra sono facilmente reperibili, e la merce viene consegnata in tutta sicurezza presso il nostro domicilio. Saponette a forma di fantasmini, pupazzi che si illuminano all’improvviso, streghette che al nostro passaggio ci sogghignano paurosamente potranno arredare la casa per una notte di terrore e divertimento.. Da non dimenticare poi di rendere anche ai nostri amici a quattro zampe la ricorrenza di Halloween un momento di allegria. Per loro troviamo on-line con facilità costumi, accessori e gli immancabili biscottini a forma di ossa o di teschio.

Ma la bellezza di questa occasione sarà nel divertirsi in casa organizzando qualche piccola caccia al tesoro alla ricerca di dolcetti, o nel prepararsi allo scoccare della mezzanotte, con make up terrificanti , come suggeriti dai numerosi canali di You-Tube. Ormai attraverso i tutorial potremo cimentarci nel ricreare ferite sanguinolente, o espressioni terrificanti.

Anche in cucina i più piccoli e non solo, si potranno divertire nel creare dolcetti alla zucca, zenzero o cannella, dandogli forma di fantasmi, teschi o pipistrelli.

La tradizionale festa dei morti potrà inoltre offrire l’occasione per sfoggiare qualche mascherina di protezione a tema horror, facilmente confezionabile anche da soli a casa. Sempre attraverso i tutorial ormai tutti potranno realizzare con un po’ di ingegno, una mascherina terrificante che saprà mettere in fuga anche la tristezza per un mancato party.

La serata poi potrà proseguire stando comodamente seduti sul divano, guardando le rassegne di cartoni e film a tema Halloween che ormai sono immancabili ogni anno.

Anche quest’anno zombie, scheletri, mostriciattoli, ragnatele, e situazioni horror saranno immancabilmente presenti nelle nostre case. Un evento da festeggiare comunque per non lasciarsi andare ed esorcizzare i pensieri negativi. L’allegria e il buon umore lo sappiamo tutti che concorrono a stimolare le nostre difese immunitarie. Sorridiamo e divertiamoci quindi per Halloween in tutta sicurezza. Certamente il mostro del virus, ci starà lontano.