Porto Cervo Wine and Food Festival al via dal 9 al 12 maggio

Olbia. Al via la 13° edizione del Porto Cervo Wine and Food Festival, dal 9 al 12 Maggio andrà in scena l’evento dedicato al buon vino e al buon cibo nel cuore di Porto Cervo, un appuntamento imperdibile organizzato da Marriott International in Costa Smeralda. Madrina della Manifestazione Michela Quattrociocche. L’edizione di quest’anno sarà dedicata al settore “wine e food” nell’economia della nautica, al commercio internazionale e le esportazioni: si inizia il 9 e 10 maggio con acquirenti internazionali, stampa specializzata, operatori del settore enogastronomico, turistico e nautico. Sabato 11 e domenica 12 maggio porte aperte al pubblico, l’inaugurazione ufficiale e il taglio del nastro si svolgeranno venerdì 10 maggio alle 14,30. Si tratta di un evento che punta a raccontare i territori e valorizzare i loro prodotti attraverso i sapori e i profumi, e a creare momenti di incontro tra le realtà enogastronomiche locali, nazionali ed internazionali.

Durante la manifestazione sarà assegnato il premio Pcwff Award a seguito di una degustazione effettuata da esperti. Le categorie interessate saranno: i vini regionali (rossi, bianchi, rosè e bollicine); i vini nazionali (rossi, bianchi, rosè e bollicine). I vini premiati riceveranno il Sigillo Pcwff da applicare sulle bottiglie ed entreranno a far parte del Taste of Sardinia, l’iniziativa tramite cui Marriott Costa Smeralda presenta le eccellenze italiane nel mondo. E dopo le degustazioni al Conference Centre, il festival si sposta nel cuore di Porto Cervo che si trasforma in un palcoscenico esclusivo per tante serate all’insegna del divertimento con cocktail d’autore e musica con dj aperte a tutti!