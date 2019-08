Porto Cervo, parata di vip: Leo Di Carpio, Magic Johnson e Plushenko

Porto Cervo (Arzachena), 10 agosto 2019 – Agosto, si sa, è il mese dei vip: è in queste poche settimane che attori del cinema, sportivi olimpionici e top model affollano senza soluzione di continuità la Costa Smeralda.

In questi giorni, complice anche il secondo Gala di beneficenza dell’Unicef (svoltosi ieri sera a Li Neuli), una vera parata di vip ha fatto capolino in Gallura, scegliendo Porto Cervo (e i suoi yacht in rada) come quartier generale.

Partiamo dal gala di ieri sera, che è stato un vero successo. 1000 ospiti, tutti molto famosi e facoltosi, hanno partecipato all’asta di beneficenza per l’Unicef: l’obiettivo era quello di superare i 3 milioni di euro raccolti l’anno scorso.

Tra gli invitati ecco Adriana Lima, Eva Riccobono, Costacurta con Martina Colombari, Melissa Satta, Martha Hunt, Flavo Briatore.

Si sono esibiti Ellie Coulding e Lady Shirley Bassey.

Presente anche Leonardo di Caprio (lo riporta il Corriere della Sera), che proprio in questi giorni sta passando una piacevole vacanza in Costa Smeralda.

Il celebre attore americano, impegnato in alcune battaglie ambientaliste, non è solo.

Beniamine del piccolo schermo, ecco le sorelle Parodi (Benedetta e Cristina)

Non manca Alex Belli, fotografo e popolare attore italiano noto anche per aver recitato nella soap Cento Vetrine.

Visualizza questo post su Instagram No words.. ☀️ #sardegna Un post condiviso da Alex Belli (@alexbelli) in data: 9 Ago 2019 alle ore 7:09 PDT

Tra i vip internazionali, invece, ecco Charlotte McKinney (attrice, nota per il remake di Baywatch).

Visualizza questo post su Instagram Can I have my coffee here every morning ? Un post condiviso da Charlotte Mckinney (@charlottemckinney) in data: 9 Ago 2019 alle ore 5:51 PDT

Tra gli sportivi, invece ci sono due veri pezzi grossi.

Il primo è Magic Johnson: una vera leggenda del basket mondiale, oggi allenatore e imprenditore di successo.

Il secondo è il mitico Evgenij Plushenko: pluri-medagliato, è considerato uno dei migliori pattinatori al mondo e ha dominato per diversi anni i campionati mondiali. Oggi è allenatore e ha aperto un’accademia di pattinaggio su ghiaccio.