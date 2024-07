Ondata di incendi in Sardegna: ieri 12 roghi

Cagliari. La Sardegna è stata colpita da una serie di incendi che hanno devastato diverse aree del territorio regionale. Nella giornata di ieri, 29 luglio, si sono registrati ben 12 nuovi roghi, mentre altri cinque incendi, iniziati il 28 luglio, non sono ancora stati completamente domati, richiedendo l’intervento della flotta aerea regionale e nazionale.

Villasor (CA): In località "Sartu Bia Montis", l'incendio divampato il 28 luglio ha necessitato ulteriori operazioni di spegnimento sin dalle prime ore del mattino. Le fiamme hanno continuato a riaccendersi lungo il perimetro dell'area già colpita. Coordinati dal personale della Stazione del Corpo Forestale di Uta (CA), due Canadair decollati da Olbia, il G.A.U.F. CFVA di Cagliari, la Stazione Forestale di Sanluri e diverse squadre dell’Agenzia Forestas, dei Barracelli di Villasor e dei Vigili del Fuoco di Cagliari sono intervenuti per domare l'incendio. Le operazioni aeree sono terminate alle 11:15, proseguendo con la bonifica a terra.

Nuoro: Nella località "Sa' E Grosta", l'incendio del 28 luglio ha richiesto l'intervento di due elicotteri dalle basi elicotteri del CFVA di Farcana e Anela. Diviso in due fronti, l'incendio si è espanso, rendendo necessari quattro Canadair: due dirottati da Villasor, uno da Bonorva e uno decollato da Trapani. Le operazioni sono state coordinate dal Comando Stazione Forestale di Nuoro, con il supporto di squadre dell’Agenzia Forestas e dei Vigili del Fuoco di Nuoro, Sassari, Lanusei, Macomer e volontari della Protezione Civile.

Isili: In località "Letteioxi", l'incendio del 28 luglio è stato affrontato da squadre coordinate dalla Stazione del Corpo Forestale di Isili, con il supporto di elicotteri dalle basi CFVA di Villasalto e Sorgono. Diverse squadre dell’Agenzia Forestas e della Protezione Civile sono sul posto, con operazioni di spegnimento e bonifica ancora in corso.

Bonorva: In località "Rebeccu", l'incendio del 28 luglio ha richiesto un elicottero Super Puma da Alà Dei Sardi e un Canadair da Olbia. Le operazioni, sono state coordinate dal Comando Stazione Forestale di Bonorva e supportate da squadre GAUF del CFVA di Sassari.

Bottida: In località "Sa Perda Lada", lo spegnimento dell'incendio è stato coordinato dal personale della Stazione del Corpo Forestale di Benetutti, con un elicottero da Anela e il supporto della Stazione Forestale di Bono. Le operazioni aeree si sono concluse alle 10:56, con la bonifica a terra.

Alghero: In località Capo Caccia, il coordinamento della Stazione del Corpo Forestale di Alghero, supportata da un elicottero da Bosa, ha visto l'intervento di squadre di Forestas, Barracelli e volontari. Le operazioni aeree si sono concluse alle 14:10.

Abbasanta: In località "Zaccardani", lo spegnimento è stato coordinato dalla Stazione del Corpo Forestale di Ghilarza, con elicotteri dalla base di Sorgono e la squadra GAUF di Oristano. Squadre di Forestas, Barracelli e volontari sono intervenute. La situazione degli incendi in Sardegna rimane critica, con le squadre di emergenza che continuano a lavorare senza sosta per contenere le fiamme e proteggere il territorio. Le autorità locali invitano la popolazione a mantenere la massima prudenza e a segnalare immediatamente eventuali nuovi focolai al numero di emergenza.