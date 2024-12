Olbia, importanti stanziamenti del Comune per infrastrutture, scuole, sport e festività natalizie

Olbia. Durante l’ultimo consiglio comunale, l’assessore al bilancio Alessandro Fiorentino ha presentato le variazioni di bilancio, sottolineando l’impegno dell’amministrazione verso progetti di grande impatto per la città.

Tra manutenzioni, nuove infrastrutture, iniziative per il sociale e eventi natalizi, gli investimenti puntano a migliorare la qualità della vita dei cittadini e a valorizzare il territorio.

Per la manutenzione di strade urbane e vicinali, i marciapiedi di Corso Umberto, la segnaletica stradale, i parchi, i giardini e l’illuminazione pubblica, sono stati stanziati 1.650.000 euro.

Un intervento di grande rilievo riguarda la strada tra Rudalza e Porto Rotondo, per la quale saranno investiti 5 milioni di euro tra il 2024 e il 2026.

La nuova carreggiata, completa di pista ciclabile, cambierà significativamente la viabilità, migliorandola sia per i residenti che per i turisti.



Un totale di 650.000 euro è destinato a ristrutturazioni e completamenti scolastici, con particolare attenzione al plesso di via Veronese e alla messa in sicurezza della palestra delle scuole medie di via Diaz.



Importanti risorse sono state allocate per il settore sportivo: 4,5 milioni di euro per la costruzione del palazzetto dello sport “Sa Minda Noa” e 1 milione di euro per l’omologazione della pista di atletica leggera del Fausto Noce per gare ufficiali.

Altri 100.000 euro saranno investiti in un campo da calcio in erba sintetica presso il complesso sportivo di via Nervi.

Un milione di euro è stato stanziato per la realizzazione di un parco urbano con strutture sportive innovative nel piazzale Girardengo, che sarà trasformato da deposito di rifiuti a nuovo gioiello cittadino.

Per le festività natalizie, sono stati previsti 120.000 euro per la Casa di Babbo Natale, laboratori interattivi e altri eventi.



Il Capodanno vedrà un investimento complessivo di 1 milione di euro, che coprirà gli spettacoli dei Pinguini Tattici Nucleari e Boomdabash, oltre ai servizi di audio, luci, palco e fuochi d’artificio.

Di questa cifra, però, il Comune contribuirà solo con 500.000 euro, grazie a 420.000 euro stanziati dalla Regione Sardegna e 80.000 euro dalla Fondazione di Sardegna.



Oltre 1 milione di euro è stato destinato ai servizi sociali, con particolare attenzione a persone con gravi disabilità, minori in situazioni di disagio familiare e altre politiche sociali fondamentali.



“Continuiamo a mantenere gli impegni presi in campagna elettorale e ad aggiungere altre opere importanti per la città,” ha dichiarato l’assessore Fiorentino, sottolineando l’importanza degli interventi che contribuiranno a rendere Olbia una città sempre più moderna e inclusiva.