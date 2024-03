Olbia, successo per il Kan Judo: tre medaglie conquistate nella trasferta in Toscana

Olbia. Il Kan Judo Olbia - Judo team Angelo Calvisi ha fatto ritorno dalla sua recente trasferta Toscana con un bottino impressionante, portando a casa due medaglie d'oro e una di bronzo. I sette atleti della squadra hanno partecipato al "20° Trofeo judo Città di Rosignano", tenutosi presso il Palasport della cittadina toscana, dove si sono confrontati con circa 400 atleti provenienti da diverse regioni italiane, comprese alcune rappresentanze sarde.

Sotto la guida del Maestro Angelo Calvisi, cintura nera 5° dan, gli atleti hanno dimostrato un formidabile livello di abilità e determinazione. La competizione ha visto la partecipazione di numerosi atleti di spicco a livello nazionale, offrendo agli atleti della Kan Judo Olbia l'opportunità di misurarsi con avversari di alto livello.

Francesco Spano, nella categoria dei 66 kg Esordienti B, ha conquistato l'oro dopo una serie di incontri straordinari che lo hanno visto prevalere su tre avversari. Questa medaglia d'oro si aggiunge a quella conquistata solo poche settimane fa, quando ha ottenuto il titolo di Campione Sardo 2024. Altro trionfo è stato quello di Noemi Rosas, nella categoria dei 40 kg Esordienti A, un'atleta promettente del Judo team Angelo Calvisi. Dopo aver vinto quattro incontri decisivi contro avversari di alto calibro, Rosas si è assicurata l'oro, dimostrando un'impressionante forma fisica in vista del prossimo campionato sardo. La terza medaglia è stata conquistata da Dennis Canu, nei 66 kg Cadetti under 18. Nonostante sia stato il suo primo anno in questa nuova categoria, Canu ha dimostrato un'eccezionale capacità, vincendo quattro combattimenti per ippon e aggiudicandosi così il bronzo, nonostante un inconveniente occorso durante il torneo.

Purtroppo, non tutti i membri del team hanno avuto la stessa fortuna. Diego Langiu, Lorenzo Porcu, Riccardo Morittu e Francesco Lovigu, tutti esordienti in varie categorie di peso, non sono riusciti a salire sul podio. In particolare, Lovigu ha dovuto rinunciare alla competizione a causa di un malore sopraggiunto poche ore prima dell'inizio. Il Maestro Angelo Calvisi, insieme al collaboratore tecnico Gavino Carta, ha espresso soddisfazione per i brillanti risultati ottenuti dalla squadra.

Oltre alla celebrazione delle medaglie conquistate, Calvisi e Carta stanno già preparando gli atleti per i prossimi impegni della stagione, che vedranno la squadra nuovamente in azione sia in Sardegna che in Toscana, per affrontare sfide di alto livello a livello nazionale nel mese di aprile.