Olbia, ricatti sessuali: 25enne indagato

Olbia. Ricatti sessuali: vittime una ventina di ragazze sparse per la Sardegna. Un 25enne olbiese sarebbe indagato dalla Procura di Tempio. Secondo gli inquirenti, il giovane avrebbe avuto foto e video intimi delle vittime e avrebbe chiesto e ottenuto dei rapporti sessuali in cambio dello stop della circolazione dei contenuti multimediali. Il tutto sarebbe saltato fuori in seguito ad una denuncia. Lo riporta L'Unione.