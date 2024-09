Olbia: Nox Oceani trionfa al campionato del mondo RS21 2024 in Spagna

Olbia. Il team Nox Oceani si conferma protagonista indiscusso della vela internazionale, conquistando per il secondo anno consecutivo il titolo di Campione del Mondo Under 23 nella classe RS21.

A L’Escala, in Costa Brava – Spagna, l’equipaggio composto da Andrea De Matteis, Giorgio Nocella, Riccardo Serra, Matteo Paulon e Tito Morbiducci ha brillato in una competizione segnata da condizioni meteorologiche impegnative, con venti spesso superiori ai 25 nodi. Grazie a una perfetta sinergia, eccellente preparazione atletica e grande abilità tecnica, il team Nox Oceani ha mantenuto una straordinaria costanza distinguendosi tra le 40 imbarcazioni in gara, provenienti da tutto il mondo e suddivise nelle categorie Pro, Corinthian e Under 23.

Da segnalare, oltre alla vittoria nella categoria Under23, che il team ha raggiunto un altro prestigioso risultato, la conquista del terzo gradino del podio nella categoria Corinthian. Un traguardo che evidenzia ulteriormente l’eccellenza della squadra in questo campionato. «Siamo immensamente orgogliosi dei nostri ragazzi – ha commentato la Presidente di Nox Oceani, Francesca de Natale Sifola Galiani – che, con sacrificio e dedizione, hanno portato i colori dell’Italia e della Sardegna ai vertici internazionali, conquistando quattro titoli mondiali e due campionati italiani in categorie differenti negli ultimi due anni.» Il podio Under 23 è stato completato da Nordés di Alessandro Bossi, rappresentante della Lega Navale Italiana di Mandello del Lario, al secondo posto, e dall’altro equipaggio Nox Oceani, formato da Francesco Columbano, Luca De Matteis, Salvatore Garippa, Claudio Sechi e Riccardo Gessa, che ha conquistato la terza posizione.

«Questa vittoria è la conferma di una stagione eccezionale per il team Nox Oceani. – ha dichiarato il coach Camillo Zucconi – I ragazzi sono motivati e stanno lavorando duramente sia nelle classi RS21 che RS Aero, e i risultati dimostrano il loro impegno e talento.»