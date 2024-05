Olbia, gli atleti della Kan Judo Olbia fanno incetta di medaglie

Olbia. Si è svolta ad Arborea una competizione preagonistica regionale per le classi Ragazzi, Fanciulli e Bambini, gara maschile e femminile. Hanno partecipato 430 atleti appartenenti a oltre 40 società, provenienti da tutta la Sardegna che rappresentano le varie squadre dei vivai giovanili, futuri campioni del judo sardo tatgato FIJLKAM (federazione italiana judo lotta karate arti marziali).

Presente il Kan Judo Olbia, judo team Angelo Calvisi, con una squadra di 15 atleti appartenenti al folto gruppo del settore preagonistico 4/10 anni ,che vanta 72 atleti diretti dal M° Angelo calvisi c.n 5° dan ,e da Gavino carta c.n 3° dan.

Il club olbiese ha conquistato n.3 medaglie d'oro con:

Ventroni Nathan, Canu Nicolas, Iorio Emanuele.

n. 3 medaglie d'argento con:

Campus Francesco, Bonelli Emanuele, Piccinnu Nicolò

n.8 medaglie di bronzo con: Carta Emanuele, Dessi Anita, Sanna Francesca, Putzu Gioele, Brandanu Adele, Varrucciu Alessandro, Vella Luigi, Ruiu Giovanni.

Bella manifestazione , tanto divertimento per tutti i partecipanti,intanto nella sede del Kan Judo olbia ci si prepara per i prossimi appuntamenti agonistici e preagonistici di scena in corsica gara internazionale , ad olbia per i campionati italiani esordienti e alla maddalena per il trofeo cittadino.