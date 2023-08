Olbia: giovani in fila da ore per la prima serata del Red Valley

Olbia. Folla di giovani davanti ai cancelli dell'Olbia Arena in attesa di entrare per partecipare alla prima serata del Red Valley Festival. Il caldo di oggi, sabato 12 agosto, non ha fermato i tantissimi giovani che sono arrivati da ogni angolo della Sardegna e non solo, per godersi quattro serate con oltre dieci ore di musica. Tra gli artisti grandi nomi della musica italiana e internazionale.

Già da questa mattina la zona industriale era invasa dai gruppi di ragazzi e ragazze che attendevano sul prato, sotto gli alberi, nei bar e ristoranti della zona. Nel pomeriggio si è creata una fila chilometrica e nell'attesa qualcuno ha deciso di aprire l'ombrello (non da mare) per ripararsi dal sole.