Olbia, fermato il giovane responsabile dell’accoltellamento avvenuto in centro

Olbia. È stato posto in stato infermo il giovane che ieri avrebbe accoltellato un altro uomo in zona di via Vittorio Veneto.

"I Carabinieri del Reparto Territoriale di Olbia hanno sottoposto a fermo di indiziato di delitto un cittadino sudanese di 23 anni, gravemente indiziato, allo stato, di essere il presunto autore dell'accoltellamento avvenuto nel tardo pomeriggio di ieri in via Vittorio Veneto, a Olbia. Secondo la ricostruzione investigativa, , come riporta la nota stampa condivisa, al culmine di un alterco scaturito per futili motivi, l'indagato avrebbe colpito un uomo di 38 anni con tre fendenti alla regione scapolare e al costato. La vittima è stata immediatamente soccorsa e trasportata in codice rosso presso l'Ospedale di Olbia, dove si trova tuttora ricoverata. Le sue condizioni, fortunatamente, non destano preoccupazione e non è in pericolo di vita".

"Le immediate indagini, condotte dai militari della Sezione Operativa del NORM con il supporto della Stazione Carabinieri Olbia Centro, hanno consentito di identificare e rintracciare in poche ore il presunto aggressore, di ricostruire il quadro indiziario posto a fondamento del provvedimento di fermo e di sequestrare il coltello utilizzato nel corso dell'aggressione. Al termine delle formalità di rito, il fermato è stato tradotto presso la Casa Circondariale di Sassari, a disposizione dell'Autorità Giudiziaria. L'intervento si inserisce nell'ambito del costante dispositivo di prevenzione e controllo del territorio predisposto dal Reparto Territoriale di Olbia, con particolare attenzione alle aree della città maggiormente interessate dalla presenza di cittadini e frequentatori. In particolare, via Vittorio Veneto e l'area del passaggio a livello sono da tempo oggetto di servizi mirati da parte dei Carabinieri".

"Recentemente, nella medesima zona, i militari hanno tratto in arresto diversi soggetti per reati in materia di sostanze stupefacenti e l'attività di polizia svolta ha altresì consentito all'Autorità provinciale di Pubblica Sicurezza di Sassari di adottare un provvedimento di sospensione della licenza, ai sensi dell'articolo 100 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, nei confronti di un esercizio pubblico della zona. Il dispositivo continuerà a essere mantenuto e ulteriormente intensificato al fine di garantire sicurezza e legalità in un'area particolarmente frequentata della città", conclude la nota.