Nord Sardegna, controlli pasquali dei Nas: sequestrati 855 kg di prodotti dolciari

Sassari. Sono stati effettuati, da parte dei NAS Sassari, i controlli a tutela del consumatore circa le attività di controllo sui prodotti tipici della Pasqua, con particolare riferimento a quelli dolciari. Si legge nella nota: "Il Nucleo nella giurisdizione di competenza ha conseguito i seguenti risultati: Effettuate 60 ispezioni presso laboratori di produzione ed esercizi di vendita dei tradizionali prodotti dolciari; Accertate irregolarità presso 18 strutture ed aziende contestando 25 violazioni a carattere penale ed amministrativo per un ammontare di euro 30.000".

Inoltre, prosegue la nota dei militari: "Sequestrati kg. 855 di prodotti finiti, ingredienti e semilavorati per dolci scaduti di validità e/o detenuti in ambienti strutturalmente e igienicamente non idonei e con infestazioni di roditori; Sono stati disposti dall’autorità sanitaria competente, a seguito segnalazione di questo Nucleo, 4 provvedimenti di chiusura o sospensione delle attività commerciali e produttive. Le violazioni di cui sopra sono emerse dalle verifiche sulla corretta applicazione delle procedure igieniche e l’impiego di ingredienti sicuri, queste hanno così fatto emergere violazioni relative alla carente pulizia ed igiene degli ambienti di lavorazione e deposito, alla mancata applicazione delle procedute preventive di sicurezza alimentare, all’omessa tracciabilità dei prodotti ed etichettatura irregolare", cocnlude la nota.