Luras: Olivastro al 3° posto nel concorso European tree of the year

Luras. Con oltre 4200 voti, l’Olivastro di Luras è al terzo posto in classifica nel concorso European tree of the year 2024, preceduto al secondo posto dal polacco The Heart of the Garden (6.675 preferenze) e al primo dal francese The Weeping Beech of Bayeux (7.429). La Regione Sardegna ricorda che "è possibile votare fino al 22 febbraio 2024, obbligatoriamente in abbinamento a un altro albero in gara, esprimendo una sola volta le proprie preferenze".

Dopo aver conquistato il titolo di albero Italiano dell’anno 2023 nel concorso "Italian tree of the year", ora l'Olivastro di Luras partecipa alla competizione europea che coinvolge 15 nazioni. Si può votare dal 1° al 22 febbraio 2024 sul sito della Giant Trees Foundation. La preferenza deve essere data obbligatoriamente a due alberi una sola volta per tutta la durata del concorso e dovrà à essere confermata tramite l'indirizzo mail fornito al momento del voto.

L’Olivastro, simbolo di resilienza e continuità, non è solo rappresentativo dell’identità della comunità di Luras, ma anche richiamo per gli amanti della natura di tutto il mondo. Con i suoi 14 metri di altezza, una circonferenza di 1154 centimetri e un’età stimata tra i 3000 e 4000 anni, testimonia la capacità di resistere nel tempo, di adattarsi ai cambiamenti del clima e dell’ambiente circostante. Per votare è necessario collegarsi al sito del contest "Tree of the year" (qui).