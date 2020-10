Lotta al Covid: 590 posti letto e 4 hot spot tamponi rapidi

Olbia, 29 ottobre 2020 – Nuova fase dell’epidemia, nuova fase della lotta al Sars-Cov-2: in seguito all’aumento dei contagi, la Regione Sardegna ha deciso di cambiare strategia e di aumentare ulteriormente i posti letto Covid. I 402 posti letto previsti dal piano strategico inizialmente elaborato non bastano più, per cui saranno aumentati per portali a 590.

I 188 posti in più dovranno essere individuati in ospedali pubblici e privati. Accanto ai nuovi posti, ecco le assunzioni di personale: si cercano 500 medici non specializzati con un bando regionale altri 55 lavoratori (41 medici, 14 amministrativi) con un bando della Protezione civile per rinforzare i servizi di igiene pubblica. Novità anche per i 4 hot spot dedicati ai tamponi rapidi che saranno dislocati di fronte ai 4 principali ospedali covid dell’Isola.