Laura Morandotti, tra vela e arte vetraria l'amore per la Sardegna: "salviamo Capo Ceraso"

Velista, vetraia, artista: è Laura Morandotti, milanese perdutamente innamorata della Sardegna, appassionata dei suoi scorci più incontaminati e selvaggi al punto da dividere più di cinquant’anni di vita e carriera tra continente e isola.

Per la Morandotti, donna volitiva con la V maiuscola, l’incontro con la Sardegna, avvenuto ad appena diciassette anni, in veste di velista in erba, ha tutte le caratteristiche di un grande amore: il colpo di fulmine, le batoste madornali, il legame insolubile; a tutto questo Laura aggiunge la tenacia nel difendere quanto di incontaminato rimane, sulla nostra costa. È infatti parte del gruppo Dalla parte di Capo Ceraso, che, come recita il regolamento, nasce per “difenderlo da affaristi e speculatori che da decenni tentano di appropriarsene. I primi membri di questo gruppo si sono riuniti per presentare a ottobre 2020 alcune osservazioni al nuovo Piano Urbanistico Comunale poi puntualmente respinte in blocco dal Consiglio Comunale nella seduta del 19 Marzo. Già prima di noi altri gruppi di amanti di Capo Ceraso si sono costituiti per mostrare e difendere questi magnifici luoghi. Ci poniamo al loro fianco in tutte le loro azioni. È solo l'inizio della nuova lotta. Ogni contributo è prezioso. Più siamo, meglio faremo! Il traguardo finale cui aspiriamo è che Capo Ceraso diventi un giorno un’area naturalistica a tutela integrale, fruibile da tutti gli amanti della natura e che venga rispedito al mittente ogni tentativo di speculazione o scempio edilizio”.

La prospettiva della nuova lottizzazione a Capo Ceraso, infatti, ha infiammato gli animi di molti, e così quello della Morandotti, che ha conosciuto la Sardegna negli anni precedenti al boom edilizio, e la ricorda come un paradiso in terra: “già a Caprera avevo scoperto un paradiso terrestre, ma è stato navigando per tutta la costa che ho scoperto la meraviglia di certi paesaggi, prima che li distruggessero. Cannigione, Arzachena, Porto Cervo, Mortorio…ancora oggi mi vengono le farfalle nello stomaco al pensiero che a luglio, a Mortorio, avevamo trovato solo le impronte dei gabbiani. Dal momento che ho conosciuto la Sardegna, ho desiderato viverci, è stato il mio sogno, e per moltissimo tempo ho potuto lavorare sulle barche, diventando col tempo molto tecnica e quindi sempre più richiesta anche da armatori famosi” racconta.

La formazione da velista di Laura Morandotti è asciutta, severa in modo quasi militare, analogica, tutta rivolta all’ottimizzazione estrema delle risorse: ne deriva un’impressione spartana del mondo velistico, privo di fronzoli ma denso di competenza, di quella peculiare saggezza marinaresca che rende possibile annusare l’odore affumicato della terra a miglia e miglia di distanza.

Laura impara a governare la barca e a conoscere il mare senza tecnologia, ripudiandola anche, affidandosi unicamente alla cartografia e alla bussola, risparmiando al massimo l’energia elettrica: eppure sta proprio in questa disciplina quasi zen il segreto per rendere una traversata un vero e proprio viaggio spirituale.

Nella Sardegna, la Morandotti individua una sintesi ed insieme un’ispirazione costante, che permea da decenni la sua carriera: “la mia vita è stata un continuo intreccio tra l’isola e quello che ho fatto professionalmente” dichiara. Parallelamente alla sua esperienza da velista, studia anche industrial design, approdando poi all’arte vetraria: “il vetro è un materiale che consente infinite tecniche di lavorazione, ma che va conosciuto a fondo, il più difficile da manipolare. Anche in questa scelta ricorre la Sardegna, perché è proprio tramite le tecniche di colorazione del vetro che io riesco a restituire i colori straordinari dei panorami isolani”.

Laura Morandotti ha alle spalle una decennale esperienza come artista vetraria: si occupa del restauro delle vetrate del Duomo di Milano, della Certosa di Pavia e del Duomo di Aosta; è un’artigiana, nel senso più leonardesco del termine, un’imprenditrice ed una pasionaria, quando si tratta del suo amato mare sardo (passione che ha trasmesso ai figli, anche loro di base in Sardegna).

Forse una voce sola può dire poco, ma può dire bene: la testimonianza di una donna che ha assaporato appieno la radicale trasformazione della costa, con tutte le sue conseguenze sul piano naturalistico, può essere un valido monito sulle scelte future; l’obiettivo di rendere Capo Ceraso un’area protetta non è una vacua utopia, ma una fondata alternativa per tutelare il valore di un luogo unico e incorrotto.