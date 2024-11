La Maddalena, grande successo per il “Progetto Sardegna Terra Mitica Inclusiva”

La Maddalena. Domenica 27 ottobre, presso il Mercato Civico in Piazza Garibaldi, si è tenuta la prima serata del ciclo di eventi dal titolo “Progetto Sardegna Terra Mitica Inclusiva”. Questo progetto culturale, sotto la spinta delle trasformazioni in atto nella società, è nato con l’intento di dare un contributo fattivo alla conoscenza e alla valorizzazione delle diverse attitudini e capacità umane, anche quando notevolmente limitate da handicap, nonché per educare alla visione della diversità come risorsa. La Sardegna, terra Mitica, è già per sua natura e per storia una terra dove le diversità hanno convissuto e si sono arricchite vicendevolmente. Nello spirito dei sardi l’accoglienza è valore e al contempo una caratteristica distintiva e ben presente risulta anche l’attenzione alle necessità degli ultimi. Il progetto, patrocinato dal Comune di La Maddalena, è stato organizzato dall’Associazione sportiva dilettantistica Five Lights.

Questa prima serata ha promosso l’Isola in tutte le sue forme attraverso un evento in grado di combinare artigianato, moda e musica. Si è valorizzata infatti la cultura sarda, nel coinvolgimento degli artigiani locali, una sfilata di moda con una sarta sarda e un concerto con il noto cantante Piero Marras e il gruppo musicale inclusivo “Ladri di Carrozzelle”. Un'esperienza autentica che ha unito tradizione e modernità, con un forte focus sull'inclusività. Durante la serata sono stati presentati i capi realizzati da Antonella Basciu, una sarta sarda rinomata per il suo impegno nella conservazione e nella valorizzazione della tradizione sartoriale della Sardegna. Il suo lavoro si distingue per l'attenzione ai dettagli e per l'uso di tecniche artigianali tradizionali, tramandate di generazione in generazione. Basciu è nota per la creazione di abiti che riflettono l'identità culturale sarda, utilizzando tessuti locali e ricami tipici, spesso ispirati agli antichi costumi dell'Isola. Inoltre, l’evento ha visto protagonisti il Gruppo Folk Arzachena e i Tenores di Bitti oltre alla band dei Ladri di Carrozzelle.

Ecco le parole di orgoglio di Maria Giovanna Gala, presidente della Five Lights: “Sono pienamente soddisfatta - insieme alle mie due socie - della riuscita della giornata dedicata alla nostra Terra, in particolare per il focus sull’inclusività. La nostra gente ci ha dimostrato l’ospitalità. Abbiamo pensato di mettere in evidenza le nostre eccellenze culinarie, ma anche il campo della moda con Antonella Basciu, la quale, con i suoi abiti, ha vestito le nostre modelle, ragazze sarde e non, che ci hanno regalato una sfilata meravigliosa. Inoltre, il gruppo Folk di Arzachena, ci ha regalato un momento bellissimo di vera tradizione sarda fatto di balli e musica. I Tenores di Bitti, poi, eccellenza sarda nel canto a Tenore, con il loro canto ci hanno fatto immergere nella musicalità pura della Sardegna e i Ladri di carrozzelle, ormai sardi di adozione, hanno chiuso la serata, regalando uno spettacolo unico. Ringrazio prima di tutto la Regione Sardegna che ci ha supportato e ci ha permesso di realizzare questa meravigliosa giornata, e poi il Comune di La Maddalena che ci ha ospitato offendo la location del Mercato Civico e piazza Comando. Ringrazio inoltre l’assessora Stefania Terrazzoni per il suo supporto, i nostri produttori e artigiani, l’Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Spettacolo, Sport e Informazione della Regione Autonoma della Sardegna. È stata una giornata indimenticabile. Ora, non ci resta che invitare tutti al nostro prossimo evento che si terrà domenica 8 dicembre ad Olbia con tante altre sorprese”.