I Tenores di Bitti conquistano l’Ariston

Sardegna. I Tenores di Bitti incantano e rapiscono Sanremo, il duetto con Mahmood conquista, convince e sorprende. Il cantante ha voluto omaggiare la terra della madre, a cui ha dedicato la performance, presentando sul palco dell'Ariston 'Come è profondo il mare' del grande Lucio Dalla. Sul palco per la prima volta i Tenores che hanno interpretato, in modo quasi magico, una canzone a cui è stata integrata sul finale una strofa di una loro poesia, cantando: "Finis, de s'Oceanu violentu, Currer dias sas abbas pius mala" (sulla somma dell'oceano violento correrei le acque più feroci).