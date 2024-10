Golfo Aranci incontra Cavalese: tradizioni musicali e culturali di due realtà

Golfo Aranci. In un clima di attesa e grande entusiasmo, il Comune di Golfo Aranci, insieme a LF Sound Service e al Coro Sos Astores, è lieto di presentare "Golfo Aranci incontra Cavalese", un evento che promette di unire le tradizioni musicali e culturali di due realtà apparentemente distanti, ma legate dalla stessa passione per il canto corale. La manifestazione, che si terrà l'11 e il 12 ottobre 2024, vedrà protagonisti il Coro Sos Astores di Golfo Aranci e il Coro Alpino Stelune di Cavalese, creando un’occasione unica per mettere a confronto e celebrare le tradizioni di Sardegna e Trentino.

Venerdì 11 ottobre, alle ore 18:00, la manifestazione si aprirà con una serata di benvenuto presso la Ex Colonia in Via Cala Moresca. Saranno presenti l'Amministrazione Comunale di Golfo Aranci, i cittadini e, naturalmente, il Coro Sos Astores, che accoglieranno con calorosa ospitalità i coristi trentini del Coro Alpino Stelune.

L’evento sarà arricchito da un intervento del noto giornalista e scrittore Bachisio Bandinu, seguito da un brindisi conviviale. Sabato 12 ottobre sarà una giornata dedicata interamente alla musica sacra e corale. Durante la mattinata, si terrà una suggestiva messa cantata dai due cori uniti, mentre la sera, presso la Chiesa di San Giuseppe, si svolgerà un concerto congiunto, in cui i partecipanti avranno l’opportunità di ascoltare l’intreccio delle tradizioni musicali sarda e trentina.

Il sindaco di Golfo Aranci, Giuseppe Fasolino, ha commentato con grande soddisfazione l’iniziativa, sottolineando l’importanza culturale dell’evento: "Il nostro Coro Sos Astores rappresenta da sempre una delle risorse culturali più importanti su cui la comunità di Golfo Aranci può contare. La loro passione e la capacità di tenere viva la cultura del canto corale sardo sono spesso protagoniste di eventi che animano il nostro calendario di manifestazioni. Per questo abbiamo sostenuto l’incontro con i loro amici coristi di Cavalese. Quella a cui assisteremo non sarà solo una esibizione artistica, bensì l’incontro di culture e modi diversi di cantare la propria tradizione. L’evento diventa quindi occasione per uno scambio di conoscenze e tradizioni, momento per arricchire a vicenda culture solo fisicamente lontane."

L’incontro tra Golfo Aranci e Cavalese si prospetta dunque come un momento di dialogo culturale, un’occasione per avvicinare due comunità che, seppur distanti geograficamente, condividono valori comuni di appartenenza e identità. Le due giornate saranno dedicate non solo alla musica, ma anche allo scambio di esperienze e alla scoperta di radici profonde che, attraverso il canto, si fanno ancora più vive.

Golfo Aranci si prepara ad accogliere i suoi ospiti con un programma ricco di emozioni, pronto a offrire al pubblico un'esperienza indimenticabile di fusione tra tradizioni e nuove amicizie.