Golfo Aranci, approvato il regolamento per matrimoni e unioni civili anche fuori dal municipio

Golfo Aranci. Già da diverso tempo, turisti (e non) provenienti da ogni parte del mondo, ogni anno scelgono Golfo Aranci per celebrare le loro nozze, in quanto il paese è in grado di offrire alle coppie ricordi indimenticabili, grazie alle meraviglie naturalistiche uniche che ben si prestano per fare da cornice al giorno più bello della loro vita. Fino ad oggi, tuttavia, era stato possibile solo allestire scenografie nei vari luoghi all’aperto scelti dalle coppie, per poi simulare l’unione in un secondo momento, rispetto alla necessaria firma degli sposi nella sede ufficiale del municipio. D’ora in avanti invece, grazie alla delibera del 23 febbraio 2024, documento mediante il quale il Consiglio Comunale ha approvato all’unanimità il nuovo regolamento per la celebrazione dei matrimoni e delle unioni civili, sarà possibile sposarsi anche all’aperto (con due diverse fasce di tariffe, agevolate per i residenti) nei seguenti luoghi scelti:

-Area dei Marinai, antistante la scultura della Sirenetta;

-Via dei marinai, area verde attrezzata sul lungomare;

-Via Diaz, area verde attrezzata del parco comunale Angela Madeddu;

-Cala Moresca, area comunale in prossimità della nicchia della Madonnina.

Tale provvedimento è stato reso possibile grazie all’impegno dell’Ufficio Anagrafe, in collaborazione con la Polizia Municipale, l’Ufficio Lavori Pubblici, l’Ufficio Urbanistica e alla figura del segretario comunale.

Mario Chiocca, assessore all’Urbanistica spiega: “L’obiettivo dell’Amministrazione Comunale, con questa novità è quello di proporre il paese, ancora una volta e con un’offerta originale, nel mercato turistico locale e internazionale, per permettere a sempre più persone di sposarsi in un luogo unico e meraviglioso come Golfo Aranci, data l’elevata richiesta. Entriamo così anche nel circuito destination wedding, nella speranza di integrare a breve anche altre due aree: quelle dell’Isola di Figarolo e di Capo Figari, per offrire davvero a tutti la possibilità di celebrare un matrimonio da favola, immersi nella natura. Inoltre, in futuro, verrà estesa questa iniziativa anche a location del comune quali hotel e ristoranti, che vorranno destinare un’area della loro struttura per la celebrazione di matrimoni ed unioni civili”.

Orgoglioso dell’approvazione unanime del nuovo regolamento il Sindaco Mario Mulas, che commenta: “Sono veramente felice di veder crescere di giorno in giorno il fascino ed il carisma del nostro paese e, da oggi, di poter offrire alle coppie la meravigliosa opportunità di rendere ancora più bello il giorno più importante della loro vita con sedi da sogno”.