Febbre del topo: primo caso sul suolo nazionale

Gorizia. Primo caso sul suolo nazionale di febbre del topo: è stato individuato nella Città di Gorizia, in Friuli. A trasmetterlo è l'Hantavirus: in Slovenia sono stati individuati oltre 200 casi. Il Ministero della Salute avverte: "Le malattie da Hantavirus possono essere caratterizzate da coinvolgimento renale ed emorragie oppure da una sindrome polmonare". Il contagio avviene per diretto contatto con feci, salive, urine di roditori infetti o per inalazione dei virus.

Il cittadino contagiato sarebbe ora in condizioni stabili: è stato ricoverato nell'ospedale di Gorizia.