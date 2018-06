Estate gallurese: Gordon Ramsay al ristopub di Telti

Olbia, 20 giugno 2018 – L’estate dei vip in Gallura è ormai al top: dopo George Clooney a Olbia per le riprese di Catch-22, ecco uno degli chef più famosi del mondo: il britannico Gordon Ramsay.

Ramsay si trova in Sardegna per lavoro e per vacanza: nei giorni scorsi ha registrato un programma a Baia Caddinas, a Golfo Aranci, e qualche sera fa si è ritrovato a cena in un paese gallurese: Telti.

Lo chef britannico, accompagnato dal collega Gino D’Acampo, si è recato a mangiare nella Seagull Tavern di Isaac Malesa: un ristopub molto caratteristico del paese, la cui cucina è tutta improntata sui cibi di stagione.

Ramsay ha mangiato linguine con Cozze di Olbia, bottarga, ricci e una pizza con salsiccia piccante. Inutile descrivere la gioia del proprietario del locale, il giovane chef Malesa, a cui La Nuova ha dedicato un ampio articolo.