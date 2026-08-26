Arzachena accoglie l'ambasciatore USA Fertitta: la Gallura conquista il capitale americano

Arzachena. C’è un modo infallibile per misurare il peso di una destinazione: osservare chi sceglie di farvi scalo. Nelle acque della Costa Smeralda è approdato Boardwalk, 117 metri di stazza, tra i megayacht più rilevanti consegnati nel 2026. A bordo viaggia Tilman J. Fertitta, colosso dell’hospitality americana con il gruppo Landry’s e, da quest’anno, Ambasciatore degli Stati Uniti in Italia. La sua imbarcazione, avvistata a Cala Granu prima di fare tappa nei punti chiave di Porto Cervo, non rappresenta solo una parentesi di cronaca mondana o di ammirazione per il lusso esibito: è il simbolo di una diplomazia d'impresa che merita un'analisi più profonda.

L'approdo si inserisce nel programma Coastal Diplomacy promosso dall'Ambasciata USA a Roma, un itinerario toccante 13 regioni italiane in tre mesi per rafforzare le relazioni storiche, economiche e culturali con il territorio. La vera questione supera tuttavia il fascino dei motori e la cifra complessiva di oltre 260 miliardi di dollari rappresentata dai proprietari dei megayacht presenti questo mese lungo le nostre coste: la Gallura e il capitale americano stanno inaugurando una fase nuova. Il sindaco di Arzachena, Roberto Ragnedda, ha accolto l'Ambasciatore a Palazzo Ruzittu per un formale scambio di doni, a cui è seguita una passeggiata tra le vie del centro storico e le botteghe del vecchio quartiere. Ad attirare l'attenzione dell'ambasciatore e dei mercati d'oltreoceano è anche il valore scientifico e sociale legato al concetto di Blue Zone, la longevità e l'alta qualità della vita che caratterizzano il territorio, abbinate a una radicata identità agroalimentare e a servizi in costante crescita. Porto Cervo è nata oltre cinquant'anni fa con una vocazione internazionale. Se la storia insegna che l'interesse americano fa da apripista a dinamiche di ampio respiro per l'hospitality e il real estate, questo passaggio istituzionale conferma che la Gallura non viene più vissuta come un semplice fondale per le vacanze, ma come un nodo centrale di relazioni, cultura e sviluppo per il Mediterraneo. Tuttavia, l'eccezionale concentrazione di mega imbarcazioni che ha affollato le calette del litorale in questa stagione porta con sé un duplice scenario. Se da un lato l'opulenza dei giganti d'acciaio attira riflettori e investimenti, dall'altro cresce la preoccupazione per la sostenibilità e la tutela dell'ecosistema marino locale. La pressione degli ancoraggi sui praterie di posidonia, l'impatto dei moti ondosi sulle coste e le emissioni legate al traffico nautico da diporto riaprono il dibattito sul delicato equilibrio tra attrattività turistica di alto bordo e salvaguardia di un patrimonio naturale unico.

Porto Cervo è nata oltre cinquant'anni fa con una vocazione internazionale. Se la storia insegna che l'interesse americano fa da apripista a dinamiche di ampio respiro per l'hospitality e il real estate, questo passaggio istituzionale conferma che la Gallura deve saper gestire questa transizione: non più semplice fondale per il gran mondo, ma nodo centrale dove sviluppo economico e tutela ambientale imparano finalmente a coesistere.