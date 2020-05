Zero contagi in Sardegna: si comincia a sperare

Olbia, 14 maggio 2020 – Sono dati positivi quelli di oggi sull’emergenza Coronavirus in Sardegna: zero contagi in più rispetto alle 24 ore precedenti. Nessuna vittima, poiché l’allineamento tra i dati regionali e Iss riguardano dei decessi avvenuti rispettivamente il 4 marzo e il 2 maggio scorsi. Insomma, nell’isola si comincia a sperare. Ecco i dati.

“Sono 1.345 i casi di positività al virus Covid-19 accertati in Sardegna dall’inizio dell’emergenza. Non si registrano nuove positività rispetto al precedente aggiornamento. È quanto rilevato dall’Unità di crisi regionale nell’ultimo aggiornamento. In totale nell’Isola sono stati eseguiti 38.034 test. I pazienti ricoverati in ospedale sono in tutto 86, di cui 10 in terapia intensiva, mentre 379 sono le persone in isolamento domiciliare. Il dato progressivo dei casi positivi comprende 667 pazienti guariti (+19 rispetto al dato precedente), più altri 88 guariti clinicamente”, si legge nella nota stampa della Regione Sardegna.

“Il dato sui decessi è aggiornato a 125. Si precisa che il maggior numero di vittime indicato nel report odierno è dovuto a un riallineamento dei dati tra la piattaforma dell’Istituto superiore di sanità (dove questo dato era già stato conteggiato) e il dato della Protezione civile nazionale. Non si tratta, quindi, di decessi avvenuti nelle ultime 24 ore (4 marzo il più lontano, 2 maggio il più recente)”, precisa la Regione.

“Sul territorio, dei 1.345 casi positivi complessivamente accertati, 246 sono stati registrati nella Città Metropolitana di Cagliari, 97 nel Sud Sardegna, 58 a Oristano, 78 a Nuoro, 866 a Sassari”, conclude la RAS.