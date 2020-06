Orrore nel Nord Sardegna: cani avvelenati, poi bruciati dentro cucce

Valledoria, 17 giugno 2020 – Orrore nel Nord Sardegna, in particolare nel Comune di Valledoria in località Muddizza. Una mano criminale ha ucciso e poi bruciato dei cani che si trovavano all’interno di un terreno privato.

L’allarme è scattato in piena notte, quando dalla campagna si è levata una colonna di fumo, segno inequivocabile di un incendio. Sono stati chiamati i Vigili del Fuoco che, in pochi minuti, hanno raggiunto la zona del rogo e sono riusciti a mettere in sicurezza l’area, evitando che le fiamme si propagassero. Una volta spento l’incendio, però, ecco la scoperta dell’orrore.

All’interno delle cucce, infatti, vi erano i corpi senza vita di tre cani. Secondo le prime indagini, i cani sarebbero stati uccisi prima di essere bruciati, presumibilmente tramite avvelenamento.

Sono in corso le indagini da parte dei Carabinieri.