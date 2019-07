Olbia, volo inaugurale per Catania: sardi alla scoperta della Sicilia (e viceversa)

Olbia, 02 luglio 2019 – Dopo la conferenza stampa di presentazione, la Dat ha inaugurato lo scorso fine settimana la tratta Olbia-Catania: un glorioso collegamento tra la Sardegna e la Sicilia un tempo collegate dalla fu Meridiana.

A bordo del primo volo vi era anche un gruppo sardo, organizzato dall’agenzia La Dea Madre, il quale ha potuto conoscere un angolo di Sicilia davvero incantevole.

Il volo collega, infatti, due città molto diverse, ma con una storia ricchissima alle spalle fatta di distruzioni, conquiste e rinascite.

Il volo operato da Dat è un’occasione perfetta, per sardi e siciliani, per conoscere le rispettive Isole sorelle del Mediterraneo.

I siciliani saranno certamente conquistati dalla schiettezza e gentilezza del popolo sardo, dalla sabbia fine e bianca delle nostre spiagge, dalle nostre scogliere e dai nostri paesi di granito.

I sardi non mancheranno di apprezzare la bellezza del tardo barocco siciliano che a Catania ha trovato la sua sede privilegiata in seguito alla distruzione del terremoto del 1693.

La città venne completamente distrutta e ricostruita seguendo criteri antisismici innovativi per l’epoca: strade larghe concepite per essere vie di fuga, palazzi dotati di coorti interne per avere riparo e meno vittime, piazze ampie per agevolare l’eventuale fuga.

A Catania tutto è storia e tutto è arte: dai palazzi ai giardini pensili, dalla gastronomia al vino.

Il gruppo sardo che ha partecipato al volo inaugurale non ha visitato solo Catania, ma anche il vulcano Etna con i suoi crateri e la sua folgorante bellezza, e la splendida Taormina con la sua eleganza.

Tappa anche ai Giardini di Naxos, ai piedi di Taormina, con le sue acque perfette per lo snorkeling.

Insomma, questa tratta è perfetta per rinsaldare il legame che esiste tra queste due isole così diverse, ma in fondo con tanti punti di contatto tanto dar sentire a casa il gruppo di isolani targati quattro mori.