Olbia, Via Nanni in prima pagina: le foto fanno il giro d’Italia

Olbia, 11 agosto 2019 – La strada scolastica di Via Nanni è stata un successo: l’iniziativa aveva preso piede ad aprile, e subito si era rivelata un’ottima soluzione alle file di parcheggi selvaggi che andavano avanti da anni.

Le foto della strada, chiusa al traffico e resa a misura di bambino, hanno fatto il giro d’Italia: la testata online Bikeitalia.it, in un articolo riguardo proprio l’efficenza delle strade scolastiche, ha usato la città di Olbia come esempio per tutta la Penisola. In copertina, ad illustrare il Vademecum nazionale “Come realizzare una strada scolastica” ha trionfato Olbia.

Si tratta di un progetto d’avanguardia primo in Sardegna, e tra i pochi d’Italia, che si sta diffondendo capillarmente soprattutto sul fronte internazionale. Insomma, un’iniziativa innovativa che funziona, di cui la nostra città può, e deve, vantarsi.