Olbia, velocità e degrado in via Piemonte: le segnalazioni dei residenti

Saturday, 10 January 2026
Informazione dal 1999
Olbia. La città continua a mostrare i suoi due volti: da un lato zone curate, controllate e preservate, dall'altra una città lasciata a se stessa, abbandonata e non controllata. Tra queste zone rientra anche via Piemonte, terra di tutti e di nessuno dove due importanti problemi creano grande preoccupazione tra i residenti.
In redazione è giunto il racconto dei residenti che spiegano come il problema del traffico e della velocità dei veicoli e la permanente situazione di scambi illeciti siano quasi onnipresenti nonostante le continue segnalazioni.
"Volevamo segnalare la situazione di difficoltà che viviamo in via Piemonte, - esordiscono così i lettori - all'angolo con il market, si è creata una situazione di disagio legata agli automobilisti folli che svoltano da via Barcellona e rischiano prima o poi di far fuori qualcuno, già nel passato ci sono stati incidenti importanti, -ricordano gli stessi residenti. Il limite di velocità qui viene proprio dimenticato e gli automobilisti svoltano in maniera folle, a velocità ben superiori a quelle consentite in un centro urbano molto trafficato, anche dai pedoni, data la vicinanza con diverse attività e uffici".
Ma non finisce qui: "un'ulteriore segnalazione vorremo farla per quanto riguarda il problema delle siringhe, già la scorsa estate erano state fatte agli uffici competenti diverse segnalazioni e si era intervenuto per ripulire la zona, ma tutt'ora partendo dal centro servizi per il lavoro c'è una zona dove gli scambi e gli incontri sono tutt'altro che leciti".
"Il traffico di stupefacenti coinvolge la zona e sicuramente contribuisce anche la scarsa illuminazione, - denunciano i cittadini - la sera la zona è proprio abbandonata a se stessa, frequentata da soggetti non proprio raccomandabili, già il loro aspetto racconta la provenienza e spesso si avvicinano ai ragazzi più giovani che si riuniscono nella zona,con gran preoccupazione delle famiglie". Ancora una volta la città fa sentire la sua voce, chiede aiuto e lo fa anche attraverso i mezzi di informazione in attesa che ci sia un qualche riscontro più incisivo che permetta di camminare, passeggiare e attraversare la zona in totale sicurezza.
10 January 2026
09 January 2026
09 January 2026
09 January 2026
Olbia. Olbia vieta effetti pirotecnici nei locali pubblici: ecco l'ordinanza del sindaco dopo i fatti di Crans-Montana Il Comune di Olbia dice stop all’uso di bottiglie con scintille, fontane luminose ed effetti pirotecnici nei locali pubb...
Olbia. Esiste un filo invisibile che collega la terra antica della Gallura alle profondità inesplorate del cosmo. A tendere questo filo, con il rigore della scienziata e la visione della sognatrice, è Marilisa Pischedda. In un sett...
Calangianus. In un’epoca dominata dalla velocità digitale, esiste un’arte che chiede di rallentare, di ascoltare il battito della terra e il fruscio della seta. È l’arte di Patrizia Pitzianti, una donna poliedrica che ...
Olbia. Il nostro viaggio tra i cantieri del PNRR, iniziato a dicembre, continua: dopo aver esaminato alcune criticità (qui il primo articolo), parliamo delle note positive - perché ci sono. Magari non fanno notizia come certe opere "mas...
Olbia.In un’epoca in cui il silenzio delle culle vuote riempie spesso le cronache nazionali, c’è un angolo di Sardegna dove la vita continua a tessere la sua trama con determinazione e tenerezza. Presso l'ospedale Giovanni Paolo II...
Olbia. Quando l’educazione esce dalle mura scolastiche per farsi esperienza di piazza, la risposta della comunità non si fa attendere. Olbia ha vissuto giorni di autentico fermento culturale grazie alla prosecuzione del progetto educativ...
08 January 2026
07 January 2026
07 January 2026
06 January 2026
06 January 2026
06 January 2026
06 January 2026