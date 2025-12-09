Tuesday, 09 December 2025

Olbia, Michael Giua conquista il prestigioso podio in Veneto

Barbara Curreli

09 December 2025

Olbia. Dalla Gallura al Veneto alla conquista di un prestigioso titolo. Michael Giua conquista a suon di pedalate la provincia di Padova.

Un’altra trasferta molto positiva per l’Olbia Cycling, questa volta in Veneto per partecipare a due prove del calendario nazionale di ciclocross in provincia di Padova.

Domenica 7, a San Pietro in Gù, si è svolta la gara nazionale “10° CX del Brenta”, nella quale l’atleta dell’Olbia Cycling, Michael Giua, ha conquistato un ottimo quarto posto assoluto in una competizione particolarmente combattuta.

Solo ventiquattro ore più tardi, a Cadoneghe, nel giorno dell’Immacolata, Michael Giua si è imposto nettamente nella gara nazionale “CX del Tergola”. Con un’azione decisa sin dalla prima curva, Giua ha mostrato subito la volontà di arrivare al traguardo da protagonista, aumentando il vantaggio giro dopo giro.

Un margine che gli ha permesso di ottenere una prestigiosa vittoria assoluta in una regione considerata un punto di riferimento per il ciclocross italiano.

