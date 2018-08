Olbia, furti in Gallura: arrestato un giovane

Olbia, 03 agosto 2018 – Nuova operazione per i Carabinieri della Compagnia di Siniscola, i quali sono riusciti ad identificare i presunti autori di una serie di furti avvenuti in bassa Gallura e in Baronia, precisamente a Budoni e Siniscola.

Dopo diverse segnalazioni compiute dai cittadini presso le locali Stazioni dei Carabinieri, l’Arma si è messa in moto e ha avviato le indagini. Grazie a una serie di sopralluoghi molto accurati, i militari sono riusciti a carpire elementi importanti che hanno portato all’identificazione dei sospetti.

Le indagini si sono concentrate su un’auto sospetta, la quale è stata individuata e pedinata. La macchina è stata seguita dall’Arma fino a Olbia, dove era in procinto di imbarcarsi: a questo punto sono entrati in azione i Carabinieri che hanno fermato l’auto e compiuto una perquisizione.

Durante l’ispezione, i militari hanno trovato nel sistema di areazione dell’auto una borsa contenente gioielli, orologi, banconote europee e stranieri.

In seguito ad alcuni approfondimenti è emerso che i preziosi erano stati trafugati da alcuni appartamenti proprio il giorno precedente. Le due persone all’interno dell’auto sono state denunciate per ricettazione: si tratta di un uomo di 21 anni e di una donna di 36, entrambi di origine toscana.

I controlli dell’Arma però non si sono fermati e cos i Carabinieri hanno scoperto che il giovane uomo era sottoposto a un ordine di carcerazione emesso dal Tribunale di Lucca che non era mai stato eseguito sempre per il reato di furto.

A questo punto per 21enne è scattato l’arresto, mentre per la donna rimane in piedi la denuncia per ricettazione.

Attualmente i Carabinieri stanno cercando di rintracciare i proprietari degli oggetti trovati: chiunque avesse subito un furto nella scorsa settimana può contattare la Compagnia di Siniscola.