Nord Sardegna, auto incendiate in pieno giorno: paura dei residenti

Sassari. Ancora atti vandalici nel quartiere di Li Punti nella periferia di Sassari. Dopo qualche mese di tregua ieri mattina, in pieno giorno, ignoti hanno bruciato un'Audi di proprietà - da qualche giorno - di un giovane sassarese, acquistata per poter svolgere il proprio lavoro in autonomia. Come se non bastasse sarebbero state danneggiate ulteriori auto nella zona, ora resta solamente la paura dei residenti.