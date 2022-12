Nord Sardegna: auto a fuoco sulla ss 597

Oschiri. I Vigili del fuoco sono intervenuti alle 17 sulla ss 597 al bivio per Oschiri dove un'auto - per cause da accertare - ha preso fuoco. All'interno si trovavano due persone e due cani, tutti sono riusciti ad uscire prontamente dal veicolo. Sul posto anche le forze dell'ordine per la sicurezza dell opreazioni di soccorso e la viabilità.