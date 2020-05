Loiri: operai Forestas rinnovano il parco di Monte Ruiu

Loiri Porto San Paolo, 11 maggio 2020 – Che la nostra bella Sardegna venga apprezzata dagli amanti della natura non solo per il suo meraviglioso mare, è ormai risaputo in tutto il mondo.

Abbiamo gioielli naturalistici che attendono solo di essere rivalutati come meritano.

Il territorio di Loiri Porto San Paolo tra le sue bellezze può annoverare anche il parco di Monte Ruiu che finalmente prende forma.

A questo proposito il primo cittadino di Loiri Francesco lai, esprime attraverso i social tutta la sua gratitudine agli operai di Forestas “che si stanno adoperando per restituire alla comunità un parco e i sentieri di grande pregio naturalistico a pochissimi metri dalla nostra costa”.

“Il merito più grande però, è stata l’intuizione di Giuseppe Meloni che ha scommesso con tutta l’amministrazione che mi ha preceduto in questo progetto, che ora con tanta perseveranza e determinazione stiamo portando a termine.Un angolo di terra tra i più belli della nostra zona”.

La bella stagione in arrivo sarà sicuramente occasione di vivere la nostra splendida natura in tutta sicurezza. Non resta che prepararci!