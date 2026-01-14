Hai perso qualcosa a Olbia? Dai cellulari ai portafogli firmati: Polizia Locale pubblica elenco oggetti in giacenza

Olbia. C’è chi ha dimenticato un cellulare, chi un casco, chi addirittura un trolley con effetti personali. L’Ufficio Oggetti Smarriti del Corpo di Polizia Locale di Olbia ha reso pubblico l’elenco degli oggetti smarriti e rinvenuti nel territorio comunale tra novembre e dicembre 2025, tuttora in giacenza presso il Comando di Polizia Locale. L’elenco, aggiornato al 9 gennaio 2026, restituisce uno spaccato curioso ma anche utile della quotidianità cittadina: tra gli oggetti recuperati figurano telefoni cellulari di diverse marche, auricolari bluetooth, portafogli, chiavi, capi di abbigliamento, caschi e accessori personali, alcuni dei quali di valore.

Tra i ritrovamenti più significativi compaiono un portafoglio da uomo “Louis Vuitton Paris”, diversi cellulari Samsung e Redmi, un orologio da donna, un mazzo con otto chiavi, oltre a una radio VHF portatile e a un trolley contenente oggetti personali. Non mancano nemmeno sciarpe, guanti, felpe e accessori tecnologici come power-bank e custodie di ricarica. Tutti gli oggetti elencati sono custoditi presso il Comando della Polizia Locale di Olbia e possono essere reclamati dai legittimi proprietari seguendo le procedure previste dalla normativa sugli oggetti smarriti. Per il ritiro è necessario dimostrare la proprietà del bene e fare riferimento al numero di fascicolo associato a ciascun ritrovamento.

Il documento ufficiale che mostriamo in foto è in pubblicazione dal 12/01/2026 al 26/01/2026 sull'Albo Pretorio del Comune di Olbia e rappresenta un invito rivolto ai cittadini a verificare se tra gli oggetti in giacenza vi sia anche il proprio. A volte, ciò che sembra perso per sempre è semplicemente in attesa di tornare a casa.

In copertina una foto dimostrativa di repertorio.