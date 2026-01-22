Gallura, previsioni per il weekend: dopo il ciclone Harry instabilità residua

Olbia. Dopo il passaggio del ciclone mediterraneo Harry, che nei giorni scorsi ha interessato anche la Sardegna con piogge intense, vento e mareggiate che hanno devastato gran parte delle spiagge del Nord-Est dell’Isola, il fronte gallurese resta interessato da condizioni di instabilità residua.

A confermarlo è il bollettino meteo ARPAS – Dipartimento MeteoClimatico, emesso in data 22 gennaio 2026, che evidenzia la presenza di nuvolosità diffusa, precipitazioni sparse e mari ancora mossi, come “strascichi” del sistema depressionario appena transitato.

Previsioni per oggi – Giovedì 22 gennaio 2026: secondo il bollettino ARPAS del 22/01/2026, sulla Gallura (zona 61 – Nord-Est Sardegna) è previsto cielo coperto per l’intero arco pomeridiano e serale, con precipitazioni deboli e sparse, più probabili in serata, con cumulati generalmente compresi tra 1 e 5 millimetri. Venti: deboli, prevalentemente dai quadranti sud-orientali. Mari: mossi, localmente molto mossi sui tratti più esposti. Temperature: stazionarie.

Venerdì 23 gennaio 2026: il bollettino ARPAS indica una giornata ancora instabile, con cielo nuvoloso e precipitazioni isolate, soprattutto tra pomeriggio e sera. Venti: deboli o localmente moderati da Ovest–Sud Ovest. Mari: mossi, tendenti a molto mossi lungo le coste. Temperature: in lieve aumento, in particolare nei valori minimi.

Sabato 24 gennaio 2026: per sabato è previsto un iniziale cielo irregolarmente nuvoloso, con aumento della nuvolosità dalla tarda mattinata e possibilità di rovesci isolati, soprattutto nelle ore centrali della giornata. Venti: da Ovest–Sud Ovest in rinforzo. Mari: mossi, con moto ondoso in aumento. Temperature: in diminuzione, specie nei valori massimi.

ARPAS segnala che tra domenica e lunedì persisteranno condizioni di tempo variabile, con nuvolosità diffusa e piogge da isolate a sparse, più probabili sui settori settentrionali dell’Isola. I mari resteranno molto mossi o localmente agitati.