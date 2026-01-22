Gallura, previsioni per il weekend: dopo il ciclone Harry instabilità residua

Thursday, 22 January 2026
Olbia. Dopo il passaggio del ciclone mediterraneo Harry, che nei giorni scorsi ha interessato anche la Sardegna con piogge intense, vento e mareggiate che hanno devastato gran parte delle spiagge del Nord-Est dell’Isola, il fronte gallurese resta interessato da condizioni di instabilità residua.
A confermarlo è il bollettino meteo ARPAS – Dipartimento MeteoClimatico, emesso in data 22 gennaio 2026, che evidenzia la presenza di nuvolosità diffusa, precipitazioni sparse e mari ancora mossi, come “strascichi” del sistema depressionario appena transitato.
Previsioni per oggi – Giovedì 22 gennaio 2026: secondo il bollettino ARPAS del 22/01/2026, sulla Gallura (zona 61 – Nord-Est Sardegna) è previsto cielo coperto per l’intero arco pomeridiano e serale, con precipitazioni deboli e sparse, più probabili in serata, con cumulati generalmente compresi tra 1 e 5 millimetri. Venti: deboli, prevalentemente dai quadranti sud-orientali. Mari: mossi, localmente molto mossi sui tratti più esposti. Temperature: stazionarie.
Venerdì 23 gennaio 2026: il bollettino ARPAS indica una giornata ancora instabile, con cielo nuvoloso e precipitazioni isolate, soprattutto tra pomeriggio e sera. Venti: deboli o localmente moderati da Ovest–Sud Ovest. Mari: mossi, tendenti a molto mossi lungo le coste. Temperature: in lieve aumento, in particolare nei valori minimi.
Sabato 24 gennaio 2026: per sabato è previsto un iniziale cielo irregolarmente nuvoloso, con aumento della nuvolosità dalla tarda mattinata e possibilità di rovesci isolati, soprattutto nelle ore centrali della giornata. Venti: da Ovest–Sud Ovest in rinforzo. Mari: mossi, con moto ondoso in aumento. Temperature: in diminuzione, specie nei valori massimi.
ARPAS segnala che tra domenica e lunedì persisteranno condizioni di tempo variabile, con nuvolosità diffusa e piogge da isolate a sparse, più probabili sui settori settentrionali dell’Isola. I mari resteranno molto mossi o localmente agitati.
