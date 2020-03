Cagliari, 14 marzo 2020– Finalmente a casa i 40 sardi bloccati a Bonifacio Per effetto dell’ordinanza n. 6 del 13 marzo 2020 nella quale venivano elencate le misure straordinarie urgenti in materia di trasporto pubblico locale per il contrasto e la prevenzione della diffusione epidemiologica da COVID-2019 nel territorio regionale della Sardegna.

L’intervento del Presidente della Regione Christian Solinas ha messo fine al disagio dei 40 sardi che attendevano il rientro nell’Isola sulle banchine del porto di Bonifacio dopo che eano stati bloccati i collegamenti da Santa Teresa con la Corsica.

Il Presidente ha disposto una corsa straordinaria su un traghetto della Moby che ha riportato i nostri corregionali in Sardegna. Tutti, secondo le disposizioni vigenti, sono stati messi in quarantena.