Da Olbia alla Puglia per il Trofeo Coni: Fabio Devinu convocato al 3c3

Olbia. Un altro traguardo per l’Olimpia: per la Sardegna è stato convocato alla manifestazione organizzata in Puglia ai primi di ottobre Fabio Devinu (classe 2014).

La Puglia dal 04 al 07 ottobre sarà la sede del Trofeo Coni , manifestazione sportiva dedicata a più di 30 federazioni sportive che quest’anno arriva alla sua undicesima edizione. Ci sarà anche spazio per la pallacanestro, e la FIP Sardegna sarà presente con una delegazione di 6 giovanissimi atleti per il torneo 3 contro 3.

"Per la squadra del settore maschile, è con onore che annunciamo la convocazione del nostro Fabio Devinu , giovane atleta del 2014, scelto dalla Federazione per portare avanti la bandiera dell’isola in una tre giorni di incontri, partite, momenti di condivisione secondo i valori dello Sport Giovanile: dopo l’apertura generale a Bari, infatti, gli atleti e le atlete delle diverse federazioni – tutti tra gli 11 e i 14 anni – proseguiranno in altri luoghi della regione per i singoli tornei, per poi riunirsi nuovamente alla cerimonia di chiusura a Castellaneta" raccontano con gioia e orgoglio dalla società Olimpia di Olbia.

Per quel che riguarda le rappresentative del 3c3 maschile e femminile, i gruppi della Sardegna saranno guidati dalla Referente Eleonora Cresci, stimata coach in forza ad Alghero. A lei il compito di accompagnare Fabio, insieme a Vincenzo Burgio del Panda Monserrato e Gabriele Fiorelli dell’Astro Cagliari, in questa bella occasione per conoscersi, divertirsi e – perché no – fare squadra insieme.

"Per Devinu, atleta presente nelle file dell’Olimpia sin dal minibasket, sarà un’esperienza di vita prima ancora che sportiva. A lui la responsabilità di divertirsi, ben comportarsi e prendere questa esperienza come un’occasione di confronto con atleti provenienti da tutta Italia. Sul piano cestistico, invece, questa chiamata a sorpresa è un ulteriore riconoscimento dell’eccezionale lavoro svolto in palestra da lui e da tutto il gruppo 2014/15 allenato da Laura Udassi: come sempre, vedere Olbia e i colori biancorossi presenti a queste iniziative ci riempie di orgoglio, ma rappresenta anche uno stimolo per migliorare nel lavoro di tutti i giorni. Siamo sicuri che le speranze per questa nuova esperienza non verranno disattese. Tutta la famiglia Olimpia, intanto, augura un grande in bocca al lupo a Fabio, Eleonora e a tutta la delegazione sarda: tiferemo per voi ancora più del solito! 1,2,3…Olimpia!", conclude il messaggio condiviso dalla società, che invita gli appassionati ad iscriversi ai corsi di basket e minibasket contattando il numero 3522030991.