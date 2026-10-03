Da Olbia alla Puglia per il Trofeo Coni: Fabio Devinu convocato al 3c3

Saturday, 03 October 2026
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Olbia. Un altro traguardo per l’Olimpia: per la Sardegna è stato convocato alla manifestazione organizzata in Puglia ai primi di ottobre Fabio Devinu (classe 2014).
La Puglia dal 04 al 07 ottobre sarà la sede del Trofeo Coni, manifestazione sportiva dedicata a più di 30 federazioni sportive che quest’anno arriva alla sua undicesima edizione. Ci sarà anche spazio per la pallacanestro, e la FIP Sardegna sarà presente con una delegazione di 6 giovanissimi atleti per il torneo 3 contro 3.
"Per la squadra del settore maschile, è con onore che annunciamo la convocazione del nostro Fabio Devinu, giovane atleta del 2014, scelto dalla Federazione per portare avanti la bandiera dell’isola in una tre giorni di incontri, partite, momenti di condivisione secondo i valori dello Sport Giovanile: dopo l’apertura generale a Bari, infatti, gli atleti e le atlete delle diverse federazioni – tutti tra gli 11 e i 14 anni – proseguiranno in altri luoghi della regione per i singoli tornei, per poi riunirsi nuovamente alla cerimonia di chiusura a Castellaneta" raccontano con gioia e orgoglio dalla società Olimpia di Olbia.
Per quel che riguarda le rappresentative del 3c3 maschile e femminile, i gruppi della Sardegna saranno guidati dalla Referente Eleonora Cresci, stimata coach in forza ad Alghero. A lei il compito di accompagnare Fabio, insieme a Vincenzo Burgio del Panda Monserrato e Gabriele Fiorelli dell’Astro Cagliari, in questa bella occasione per conoscersi, divertirsi e – perché no – fare squadra insieme.
"Per Devinu, atleta presente nelle file dell’Olimpia sin dal minibasket, sarà un’esperienza di vita prima ancora che sportiva. A lui la responsabilità di divertirsi, ben comportarsi e prendere questa esperienza come un’occasione di confronto con atleti provenienti da tutta Italia. Sul piano cestistico, invece, questa chiamata a sorpresa è un ulteriore riconoscimento dell’eccezionale lavoro svolto in palestra da lui e da tutto il gruppo 2014/15 allenato da Laura Udassi: come sempre, vedere Olbia e i colori biancorossi presenti a queste iniziative ci riempie di orgoglio, ma rappresenta anche uno stimolo per migliorare nel lavoro di tutti i giorni. Siamo sicuri che le speranze per questa nuova esperienza non verranno disattese. Tutta la famiglia Olimpia, intanto, augura un grande in bocca al lupo a Fabio, Eleonora e a tutta la delegazione sarda: tiferemo per voi ancora più del solito! 1,2,3…Olimpia!", conclude il messaggio condiviso dalla società, che invita gli appassionati ad iscriversi ai corsi di basket e minibasket contattando il numero 3522030991.
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