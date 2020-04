Auto tampona ambulanza, nessun ferito

Cagliari, 10 aprile 2020- Scontro tra auto e ambulanza questa mattina in via Campania a Cagliari. I Vigili del Fuoco del Comando sono intervenuti per un’incidente stradale dove per cause ancora da accertare un’autovettura è andata a tamponare un’ambulanza, fortunatamente nessuno è rimasto ferito.

Sul posto è stata inviata la squadra di pronto intervento 1A della sede centrale del Comando.

Gli operatori VVF all’arrivo sul posto hanno provveduto a delimitare l’area e a mettere in sicurezza i veicoli e la sede stradale.

Sul posto sono intervenuti anche gli agenti della Polizia Locale di Cagliari per gli accertamenti e i rilievi di legge.