Arzana, evade dai domiciliari: ricerche in Sardegna

Arzana. Un uomo agli arresti domiciliari avrebbe forzato il braccialetto elettronico e si sarebbe allontanato dalla propria abitazione nella giornata di martedì 6 ottobre. Le ricerche sono state estese a tutta la Sardegna.

L’episodio riguarda Arzana, in Ogliastra. L’uomo non è stato ancora rintracciato: i carabinieri del Comando provinciale di Nuoro stanno coordinando le attività con il supporto delle altre forze dell’ordine.

Come riferisce ANSA nel lancio del 7 ottobre, i controlli sono stati rafforzati soprattutto in Ogliastra e Barbagia, oltre che nei porti e negli aeroporti dell’isola.