Arzana, evade dai domiciliari: ricerche in Sardegna

Wednesday, 07 October 2026
Informazione dal 1999
Arzana. Un uomo agli arresti domiciliari avrebbe forzato il braccialetto elettronico e si sarebbe allontanato dalla propria abitazione nella giornata di martedì 6 ottobre. Le ricerche sono state estese a tutta la Sardegna.
L’episodio riguarda Arzana, in Ogliastra. L’uomo non è stato ancora rintracciato: i carabinieri del Comando provinciale di Nuoro stanno coordinando le attività con il supporto delle altre forze dell’ordine.
Come riferisce ANSA nel lancio del 7 ottobre, i controlli sono stati rafforzati soprattutto in Ogliastra e Barbagia, oltre che nei porti e negli aeroporti dell’isola.
07 October 2026
07 October 2026
07 October 2026
07 October 2026
A Santa Teresa Gallura sono aperte le iscrizioni ai corsi di inglese base, intermedio e avanzato. Domande entro il 30 ottobre.
La giunta di Golfo Aranci ha approvato un atto di indirizzo per dossi, attraversamenti rialzati, segnaletica e possibili zone 30 in quattro vie.
Tempio Pausania. Disservizio idrico programmato per giovedì 8 ottobre. Abbanoa procederà ad effettuare degli interventi di collegamento delle nuove condotte e alla contestuale disconnessione delle condotte obsolete, nell&rsqu...
Olbia. Modifiche alla viabilità per lavori sulla rete di acque grezze in città. Dal 15 al 30 ottobre 2026 saranno interessate da modifiche temporanee alla circolazione alcune strade della zona di via Fra Giacomo Veronese, a Olbia, ...
06 October 2026
06 October 2026
06 October 2026
06 October 2026
06 October 2026
06 October 2026
06 October 2026