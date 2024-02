La Sardegna protagonista a Casa Sanremo

Olbia, La Sardegna ritorna a Casa Sanremo con il programma INSULA- Sardinia Quality World. Per il secondo anno consecutivo la Sardegna è presente al Festival di Sanremo con il programma Insula-Sardinia Quality World per raccontare la “Sardinia destination” e le sue filiere produttive. Ogni giorno il programma “L’Italia in Vetrina” della web tv “Casa Sanremo” presenta una ricetta e un vitigno della Sardegna. I sapori e i piatti della nostra isola accompagnati dai vini autoctoni sono inoltre inseriti nel menu del ristorante dell’area hospitality riservata ai cantanti, ai giornalisti, agli influencer e in generale agli ospiti della Kermesse. La presenza della Sardegna e di Insula a Sanremo si inserisce nel programma di marketing territoriale Insula-Sardinia Quality World, promosso dall’Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio della Regione Sardegna e dal Cipnes con l’obiettivo di raccontare la vera anima dell’Isola.

“La Sardegna è famosa per lo splendido mare e le impareggiabili spiagge – ha spiegato in un’intervista su Casa Sanremo TV il Responsabile della Divisione Agrifood e Marketing Territoriale del Cipnes, Massimo Masia – ma c’è anche un’altra Sardegna che noi amiamo raccontare attraverso un percorso identitario che si sposta dal turismo dei luoghi al turismo delle esperienze per presentare al nostro target focus, "il viaggiatore esperienziale", cinque percorsi tematici complementari in alta stagione e alternativi in bassa stagione rispetto al turismo balneare:i sentieri del turismo enogastronomico, del turismo attivo e sportivo, del turismo archeologico, del turismo lento e dei cammini religiosi, e dell’arte, moda, design e tradizioni popolari.” La migrazione dal turismo dei luoghi al turismo delle esperienze rappresenta un trend in costante crescita perché è in crescita la richiesta da parte di turisti sempre più consapevoli e attivi di vacanze autentiche e immersive.

“In questo contesto è strategica la costruzione di un grande network regionale, nazionale e internazionale che veicoli il racconto della Sardegna come meta ideale per il turista esperienziale – ha aggiunto Massimo Masia -. Con questa finalità è stata attivata ed è in fase di costante sviluppo una articolata rete di unità partner che hanno aderito al programma di marketing regionale Insula-Sardinia Quality World. Si tratta di ristoranti, hotel e shopping center che hanno inserito nella propria offerta i vini e i piatti della tradizione enogastronomica sarda rivisitati in chiave moderna, e facilitano la distribuzione nelle aree di ristorazione del materiale promozionale sulla ‘Destinazione Sardegna’ (flyer informativi, ricette e clip video sui percorsi tematici focus del programma).