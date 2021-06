Villa Nizzi, Golfo Aranci nega sanatoria: ultima parola al Tar

Olbia. Come già scritto lo scorso 20 maggio da Olbia.it, sulla vicenda legata a "Villa Nizzi" pende un altro giudizio del Tribunale amministrativo della Sardegna, chiamato in causa dai difensori del sindaco di Olbia Leonardo Salvemini e Sergio Deiana. Quello che si svolgerà tra due giorni, vale a dire il 30 giugno, è un giudizio particolarmente importante perché il magistrato del TAR dovrà esprimersi sul "no" alla sanatoria che il Comune di Golfo Aranci ha espresso ad aprile scorso.

Per capire perché è così importante questo pronunciamento, bisogna fare un salto indietro nel tempo e ricapitolare brevemente la complessa vicenda. La villa del sindaco di Olbia, situata nel Comune di Golfo Aranci, è stata sequestrata a ottobre 2019 dalla Procura di Tempio per diverse ipotesi di reato tra cui un presunto abuso edilizio: l'ipotesi degli inquirenti guidati dal procuratore Gregorio Capasso è che la villa sarebbe stata costruita a concessione scaduta. Il sequestro totale dell'immobile è stato confermato da due pronunciamenti della Cassazione, per cui tale rimane. Nel frattempo è stato emanato un ordine di sgombero, sui cui pende anche qui il giudizio della Suprema corte.

In questo anno e mezzo, mentre la macchina giudiziaria di corsi e contro ricorsi faceva il suo cammino, è stato avviato un procedimento amministrativo in contraddittorio con il Comune di Golfo che si chiama "accertamento di conformità urbanistica" che permette una sorta di "sanatoria" a posteriori: è un documento che fondamentalmente certifica la corrispondenza tra lo stato di fatto e il titolo edilizio con il quale il Comune ha autorizzato la costruzione e/o le eventuali successive ristrutturazioni e/o ampliamenti di un immobile.

Ad aprile è arrivata la doccia fredda: il Comune di Golfo Aranci, che di fatto a suo tempo aveva rilasciato una concessione edilizia (anno 2016) al sindaco Nizzi per costruire la sua villa con piscina, ha comunicato di aver avviato il procedimento per il diniego della conformità urbanistica.

Per questo ricorso, il Tar si è riunito il 16 giugno e ha rimandato la discussione di merito con il magistrato al 30 giugno 2021. Il tribunale amministrativo dovrà dipanare la matassa e verificare se, ex lege, il procedimento seguito dagli uffici golfarancini è stato corretto. La difesa, come riportato dall'Unione sarda sabato scorso, è ottimista.