Olbia, “aiutiamo i sardi a casa loro”: e la trollata diventa virale

Olbia, 24 luglio 2020 – Puntuale come un orologio svizzero, anche questa estate non manca il video “anti sardi” che fa scatenare rabbia e commenti al vetriolo di tutta la comunità isolana. Un video che, però, è una trollata a cui in molti hanno abboccato.

Il video è stato caricato sulla pagina Facebook di Raffaella Parvolo: personaggio social che di trollate e provocazioni se ne intende parecchio. Lui, l’uomo che parla di sardignoli e olbigliesi, sarebbe suo “marito” e ad annunciare il video sui sardi che vanno “aiutati a casa loro” è la stessa Raffaella: “Ci stiamo organizzando x portare aiuti ai Sardegnoli. Verremo presto a posare la prima pietra”. E così, ecco il surreale video in cui si parla di sardi che bisogna”aiutarli a casa loro”, in Sardegna non ci sono autostrade, gli isolani guidano solo pecore e asini. L’isola diventa “l’osso di un cane”, i sardi “sardignoli”, gli olbiesi “olbigliesi”. E poi: le infrastrutture, che vanno portate dal Nord; i progetti e le idee che devono essere portati dall’esterno e così via. Una trollata stratosferica a cui i sardi hanno abboccato come se non ci fosse un domani.

Anche perché c’è chi scaricato il video e l’ha condiviso senza citare la fonte, per cui in moltissimi hanno preso come “reale” il video. Da tempo Parvolo and family trollano sul web: in principio fu annunciare al globo terracqueo l’essere la sosia di Raffaella Fico, poi il reddito di cittadinanza, e ancora l’autoironia sull’aspetto fisico.

Ogni post è una provocazione e, tutte le volte, la gente ci casca dalla testa ai piedi: basta leggere i commenti.

Qui sotto il post originale.