Olbia, attenti a via Tre Venezie: troppi contromano

Olbia, 16 gennaio 2020 – Dopo l’incidente di ieri in via Euclide, dove un’auto uscendo contromano è impattata contro un secondo veicolo, è doveroso lanciare un appello a tutti gli automobilisti olbiesi in merito a un’altra strada – molto trafficata – dove, purtroppo, tantissimi viaggiano contromano.

Parliamo di via Tre Venezie: la strada che, da Corso Vittorio Veneto, porta a via Bazzoni-Sircana e dunque all’Ospedale Giovanni Paolo II e alla popolosa zona Baratta.

Una strada, dunque, percorsa ogni giorno da migliaia di veicoli privati, nonché da mezzi di soccorso, pedoni e auto delle forze dell’ordine.

Ebbene, da un po’ di tempo a questa parte, si sta verificando un problema di sicurezza stradale che – se non corretto in tempo – potrebbe portare prima o poi a qualche incidente.

Moltissimi cittadini, infatti, percorrono via Tre Venezie contromano diventando dei veri potenziali pericoli per la circolazione, nonostante non ci sia stato alcun cambiamento al senso di marcia negli ultimi 10 anni.

Il senso unico di questa strada è, infatti, consolidato: eppure, auto contromano a velocità sostenuta spuntano di tanto in tanto.

Due i “percorsi” che questi “furbetti del contromano” compiono. Il primo è quello in uscita dal parcheggio del supermercato.

(In rosso il senso di marcia proibito. In blu il senso di marcia consentito)

I cittadini escono dal parcheggio del supermercato e, invece di svoltare a destra come dovrebbero, si immettono nella strada svoltando a sinistra per raggiungere Corso Vittorio Veneto.

È probabile che questa “furberia” venga messa in atto per risparmiare tempo, ma non c’è bisogno di inserirsi contromano in Via Tre Venezie.

Il parcheggio ha, infatti, un ingresso a doppio senso che dà proprio su Corso Vittorio Veneto.

L’altro percorso furbetto, invece, parte più giù: precisamente dall’incrocio con via Venezia Tridentina: tantissime auto, invece di scendere verso Via Bazzoni Sircana o di proseguire in via Venezia Tridentina, svoltano in su verso Corso Vittorio Veneto diventando così un potenziale pericolo per la circolazione.

È da notare che i cartelli che segnalano il senso unico e il divieto d’accesso sono presenti: forse, considerata la cattiva abitudine che sta prendendo piede, dovrebbero essere raddoppiati.